Pixel 9a alza l'asticella: avrà la stessa fotocamera del più costoso smartphone di Google

Cosa aspettarci da Pixel 9a: novità fuori e dentro

Nelle scorse settimane abbiamo appreso notevoli dettagli sul design di Pixel 9a, anche grazie ai vari render che sono emersi online. Questi ci hanno mostrato un probabile Pixel 9a rinnovato in termini estetici.

I maggiori aspetti rinnovati riguardano la parte posteriore del dispositivo. Dovrebbe infatti esserci un modulo fotografico più aderente alla cover posteriore, in altre parole meno sporgente.

Si tratterà quindi di un dispositivo più minimale rispetto a quanto visto su Pixel 8a.

I due sensori fotografici saranno racchiusi all'interno di un modulo di forma ellittica, nell'angolo in alto a sinistra della cover posteriore.

Altre novità arriveranno proprio per il comparto fotografico, anche dal punto di vista tecnico. Il sensore principale posteriore riuscirà a scattare a 48 megapixel. Un significativo aggiornamento rispetto al sensore principale di Pixel 8a. Dovrebbe infatti trattarsi dello stesso sensore che troviamo su Pixel 9 Pro Fold. Ma non lo stesso che troviamo sulla serie Pixel 9, che invece scatta a 50 megapixel.

Il sensore grandangolare, presente sempre sul posteriore, non dovrebbe invece variare rispetto al predecessore. Stessa storia per la fotocamera frontale, la quale rimane basata su un sensore da 13 megapixel. Contrariamente a quanto abbiamo visto per la serie Pixel 9, che ha visto un notevole aggiornamento per la fotocamera frontale.

Scordatevi il teleobiettivo per la fotocamera posteriore.

Come tutti gli altri modelli della serie "a", anche Pixel 9a potrà contare solo due sensori fotografici sul posteriore. D'altronde lo stesso accade anche per Pixel 9.

Dal punto di vista software fotografico, dovrebbero arrivare tutte le ultime chicche di Google, come la funzione Aggiungimi che abbiamo visto debuttare su Pixel 9.