Pixel 9a nelle prime immagini: ha una sua originalità, ma non siamo sicuri che ci piaccia

Pixel 9a sarà il prossimo medio-gamma di casa Google, e grazie alle immagini condivise dal noto leaker OnLeaks abbiamo modo di vedere il suo look in largo anticipo .

Abbiamo appena fatto la conoscenza dei nuovi Pixel 9 , entrati di diritto tra i migliori smartphone Android del momento, e del Pixel 9 Pro Fold , sicuramente tra i migliori pieghevoli attuali . E allora non è troppo presto per vedere il primo leak dei render di Pixel 9a .

Pixel 9a e il suo design: ecco i primi render

Il nuovo medio-gamma di Google dovrebbe quindi arrivare con un look abbastanza in continuità con quello che ha caratterizzato prima la serie Pixel 8 e poi Pixel 9, sebbene ci siano alcune differenze importanti .

Le immagini nella galleria qui sotto, cortesia di Android Headlines , mostrano i primi render di Pixel 9a, ricreati sulla base di schemi CAD dello smartphone stesso. Il modello reale potrebbe quindi esibire qualche lieve differenza, ma in linea di massima ci aspettiamo che sia come illustrato.

Nella parte frontale abbiamo poco da osservare. Vediamo infatti un display abbastanza standard per i trend attuali, con bordi leggermente più pronunciati rispetto a quanto visto su Pixel 9, e il foro centrale in alto per ospitare la fotocamera anteriore. In termini di profilo, scorgiamo assolutamente un design piatto con bordi arrotondati, che rende Pixel 9a molto simile a Pixel 9 e, se vogliamo guardare all'altra sponda, agli attuali iPhone.

Le vere novità, almeno in termini di design, saranno sul retro. Posteriormente infatti vediamo un modulo fotografico aggiornato, anche rispetto a quanto visto su Pixel 9, con un ellisse che contiene due sensori fotografici, quello principale e uno grandangolare. Proprio come avviene per Pixel 9 e per Pixel 8a, ma con un "bump" assai meno pronunciato, anche se i toni scuri delle immagini non aiutano a percepire quanto.