Negli scorsi giorni abbiamo saputo dei possibili colori in cui saranno disponibili i nuovi auricolari di Google , che dovrebbero chiamarsi Pixel Buds Pro 2. A due anni dal lancio della prima generazione, dunque, la compagnia di Big G sarebbe pronta a ritornare su questo mercato con un prodotto che si preannuncia interessante. A questo proposito, nelle ultime ore sono state diffuse nuove indiscrezioni, scopriamole insieme.

Pixel Buds 2 Pro nel segno della continuità

In particolare, il tappo superiore - che include i sensori tattili capacitivi - risulterebbe più alto, occupando maggiore spazio. Le due griglia a forma di pillola risultano più ampie e saranno abbinate al colore degli auricolari (nella prima generazione erano nere). Inoltre, saranno ubicate in una posizione leggermente diversa rispetto al passato.

Anche la cover di ricarica non subirà grossi stravolgimenti, conservando la stessa forma e le stesse dimensioni del primo modello di Pixel Buds Pro. Da osservare, però, che sarebbe presente un piccolo ritaglio accanto alla porta USB-C. Potrebbe trattarsi di un dettaglio utile per inserire un cordino oppure un altoparlante utile per la rete Trova il mio dispositivo.