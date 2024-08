Pixel Buds Pro 2 ufficiali: le prime con chip Tensor, nuova cancellazione del rumore e tanto altro

Oggi è il grande giorno di Google, quello in cui si è tenuto l'evento Made by Google del quale si parla da mesi. Sono arrivate tante novità in termini di prodotti Pixel, e tra queste troviamo le nuove true wireless. Le Pixel Buds Pro 2 sono finalmente ufficiali, andiamo a scoprire tutte le caratteristiche tecniche.

Pixel Buds Pro 2: Caratteristiche Tecniche

Le nuove true wireles di casa Google offrono delle novità interessanti in termini hardware, visto che passano alla storia come le prime a sfoggiare un chip Tensor, ma anche in termini software con nuove funzionalità dedicate alla qualità in chiamata e in ascolto. Andiamo prima a vedere quali sono tutte le specifiche tecniche delle nuove Pixel Buds Pro 2: Compatibilità : si sincronizzano con qualsiasi dispositivo provvisto di Bluetooth 4.0 o versioni successive, tra cui dispositivi Android e iOS, tablet e laptop

: si sincronizzano con qualsiasi dispositivo provvisto di Bluetooth 4.0 o versioni successive, tra cui dispositivi Android e iOS, tablet e laptop Certificazioni : Auricolari : IP54 Custodia : IPX4

: Connettività : Bluetooth 5.4, BLE, Banda super larga

: Bluetooth 5.4, BLE, Banda super larga Processore : Tensor A1

: Tensor A1 Driver : driver dinamico da 11 mm progettato su misura

: driver dinamico da 11 mm progettato su misura Funzionalità : cancellazione attiva del rumore Silent Seal 2.0, Modalità Trasparenza, riduzione attiva della pressione all'interno dell'orecchio, rilevamento delle conversazioni, custodia compatibile con Trova il mio dispositivo

: cancellazione attiva del rumore Silent Seal 2.0, Modalità Trasparenza, riduzione attiva della pressione all'interno dell'orecchio, rilevamento delle conversazioni, custodia compatibile con Trova il mio dispositivo Qualità vocale : Chiamata Nitida, accelerometro vocale, coperture in retina antivento

: Chiamata Nitida, accelerometro vocale, coperture in retina antivento Sensori : tre microfoni su ogni auricolare, sensori a sfioramento capacitivo (tocca e scorri) per la musica, le chiamate e i controlli dell'assistente vocale, sensore di prossimità IR per il rilevamento in-ear che consente di riprodurre e mettere in pausa automaticamente, accelerometro e giroscopio per il rilevamento dei movimenti

: tre microfoni su ogni auricolare, sensori a sfioramento capacitivo (tocca e scorri) per la musica, le chiamate e i controlli dell'assistente vocale, sensore di prossimità IR per il rilevamento in-ear che consente di riprodurre e mettere in pausa automaticamente, accelerometro e giroscopio per il rilevamento dei movimenti Ricarica : porta USB-C, ricarica wireless con certificazione Qi

: porta USB-C, ricarica wireless con certificazione Qi Autonomia : Quando la cancellazione attiva del rumore è disattivata, fino a 12 ore di ascolto e fino a 48 ore totali di ascolto con la custodia con funzione di ricarica Quando la cancellazione attiva del rumore è attivata, fino a 8 ore di ascolto e fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia con funzione di ricarica 5 minuti di ricarica degli auricolari nella custodia con funzione di ricarica offrono un'autonomia di ascolto di massimo 1.5 ore con la cancellazione attiva del rumore disattivata

: Dimensioni Auricolari : 22,74 mm x 23,08 mm x 17,03 mm Custodia : 25 mm x 49,9 mm x 63,3 mm

Peso : Auricolari : 4,7 g Custodia : 65 g con gli auricolari

: Insomma, dal punto di vista delle specifiche tecniche, le nuove Pixel Buds Pro 2 presentano qualche interessante novità, a partire da processore che per la prima volta in assoluto corrisponde alla serie Tensor. Si tratta della stessa serie di processori che Google ha realizzato per i suoi Pixel.

Le funzionalità AI su Pixel Buds Pro 2

Sulle nuove true wireless di casa Google arrivano interessanti novità software al sapore di AI. Troviamo il rilevamento delle conversazioni che mette in pausa automaticamente i contenuti multimediali quando si percepisce una conversazione nei confronti di chi indossa le cuffie. La funzionalità Chiamata Nitida invece dovrebbe incrementare nettamente la qualità in chiamata mentre ci si trova in ambienti rumorosi, come i mezzi pubblici, rispetto alla generazione precedente di Buds Pro. Troviamo poi una cancellazione del rumore nettamente migliorata grazie a Silent Seal 2.0, la quale dovrebbe garantire una cancellazione doppia del rumore rispetto alla generazione precedente di Buds Pro. E infine, troviamo anche una più accurata geolocalizzazione delle cuffie, proprio per garantire la piena compatibilità con Trova il mio dispositivo.

Pixel Buds Pro 2: Uscita e Prezzo

Ecco i dettagli su disponibilità e prezzo di lancio delle nuove Pixel Buds Pro 2 per il mercato italiano. Le nuove cuffie arriveranno anche in Italia dal 26 settembre a partire da €249.

