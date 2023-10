I Pixel Buds Pro ricevono il più grande aggiornamento, con chiamate sempre più nitide e rilevamento delle conversazioni

Assieme a Pixel 8, 8 Pro e Pixel Watch 2, Google ha annunciato anche il più grande aggiornamento di sempre per gli auricolari true wireless Pixel Buds Pro, che si arricchiscono anche di nuovi colori, per meglio amalgamarli con quelli di smartphone e smartwatch.

Pixel Buds Pro supporteranno il doppio della banda Bluetooth per le voci, rendendole più piene e nitide, e poi, grazie alla funzione chiamata nitida, pulisce anche la voce in ingresso dai rumori di fondo, in modo da sentirla chiaramente.

Sempre a tema Bluetooth, c'è una nuova modalità gaming a bassa latenza che si attiva nel momento in cui aprite uno gioco compatibile sullo smartphone Pixel, in modo da evitare ritardi audio.