Pixel Camera si aggiorna: fotografare le stelle diventa più semplice

Nelle ultime ore infatti è stata rilasciata una nuova versione della Pixel Camera, con la quale arriva la possibilità di abilitare manualmente la modalità Astrofotografia per fotografare le stelle in maniera suggestiva.

La Pixel Camera ha sempre il suo fascino. L'app fotocamera che Google ha sviluppato per i suoi smartphone offre tanta qualità, e una delle sue peculiarità è la modalità per fotografare le stelle. E l'ultimo aggiornamento rilasciato per la Pixel Camera porta la possibilità di forzare l'attivazione della modalità Astrofotografia.

Fotografare le stelle diventa più semplice con la Pixel Camera

Sono diversi anni ormai che Google ha introdotto la modalità di scatto denominata Astrofotografia. Si tratta della modalità che permette di realizzare scatti suggestivi al cielo stellato.

Questo avviene per mezzo di uno scatto lunghissimo con il proprio smartphone, che può durare diversi minuti. In questo modo è possibile catturare tutta la luce proveniente dai corpi celesti che illuminano il cielo notturno.

Chiaramente la modalità Astrofotografia richiede specifiche condizioni per funzionare al meglio, prima fra tutte una condizione di buio intenso e lo smartphone estremamente fermo e stabile.

Finora lo scatto in modalità Astrofotografia è stato possibile con i Pixel bloccati su un treppiedi, o su un supporto simile, mentre inquadravano il cielo notturno. Con questo nuovo aggiornamento della Pixel Camera le cose cambiano.

La versione 9.5.118 della Pixel Camera infatti permette di forzare l'attivazione della modalità Astrofotografia. Vediamo i passaggi da seguire:

Dopo aver aggiornato l'app, aprite la Pixel Camera. Passate alla modalità Foto Notturna. Accedete alle impostazioni rapide della modalità Foto Notturna, presenti tramite il collegamento in basso a sinistra. Selezionate la modalità Astrofotografia. Posizionate il cursore del tempo di scatto, che appare poco sopra il pulsante di scatto, all'estremo destro, dove trovate l'icona corrispondente alla modalità Astrofotografia. Dopo la pressione del pulsante di scatto partirà un timer di 5 secondi (che opzionalmente potrete anche disabilitare), per avere il tempo di posizionare lo smartphone in maniera stabile e ferma.

Chiaramente la modalità Astrofotografia ha senso di essere usata quando vi trovate in condizioni di buio intenso, con il cielo sgombro da nuvole, e lo smartphone posizionato in maniera stabile e ferma.

Scattare in modalità Astrofotografia in un contesto illuminato naturalmente o artificialmente non ha senso.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto dovrebbe essere in fase di distribuzione automatica, anche se ancora non l'abbiamo ricevuto sul nostro Pixel 7 con la beta di Android 15.

La modalità Astrofotografia, così come tutte le opzioni della Pixel Camera, è ufficialmente riservata ai Pixel di Google. Se non avete un Pixel potete comunque tentare di usarla installando uno dei porting della Pixel Camera per il vostro dispositivo (se supportato). Per tutti i dettagli vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come installare la Pixel Camera su qualsiasi dispositivo Android.