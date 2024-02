La Pixel Camera sfoggia tutte le sue armi anche su Pixel Watch

L'app Pixel Camera per Wear OS ha infatti ricevuto un nuovo aggiornamento con il quale viene introdotto il supporto alle diverse modalità di scatto . Vi ricordiamo che l'app Pixel Camera per Wear OS permette di gestire in remoto , ovvero dallo smartwatch, la fotocamera che si trova sullo smartphone connesso all'orologio.

Google ha appena introdotto delle interessanti novità per la sua Pixel Camera , l'app che permette di accedere a tutte le potenzialità fotografiche offerte da Google su piattaforma mobile. Stavolta la novità riguarda i suoi smartwatch (ecco invece la nostra raccolta dei migliori camera phone del momento ).

Con questo aggiornamento dunque sarà possibile selezionare una tra le diverse modalità di scatto tramite la Pixel Camera direttamente dallo smartwatch. Parliamo delle modalità Night Sight, Ritratto, Foto, Video, Slow Motion, e Time Lapse. Potete avere un esempio della nuova interfaccia osservando gli screenshot che trovate in basso.

In precedenza era possibile esclusivamente passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, e viceversa, da Pixel Watch.

Con questo update quindi gli utenti avranno maggiore libertà nel controllo in remoto dell'app Fotocamera dal proprio smartwatch.

Oltre a questo, anche l'opzione per abilitare il timer di scatto ora mostra un ulteriore menù contestuale che permette di scegliere se impostarlo a 3 o 10 secondi.

Con queste novità ovviamente è stata leggermente aggiornata anche l'interfaccia grafica dell'app su Wear OS. Visto l'incremento delle opzioni a disposizione, anche i passaggi per raggiungerle sono aumentati. Si guadagna in termini di possibilità di gestione, si perde un minimo in termini di praticità.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso la versione 9.2 dell'app. Vi ricordiamo che l'app Pixel Camera per Wear OS è disponibile esclusivamente per Pixel Watch.