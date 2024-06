La Pixel Camera si aggiorna: un'esclusiva di Pixel 8 Pro si espande, ma non per tutti

La Pixel Camera, che in precedenza conoscevamo come Google Camera , è l'app per scattare foto e registrare video che Google offre sui suoi Pixel. Nel tempo ha attirato particolare interesse perché si tratta dell'app che include i vari strumenti software di Google che rendono le foto dei Pixel tra le migliori sulla piazza .

Giusto qualche giorno fa abbiamo visto Google rilasciare l'atteso aggiornamento trimestrale per i suoi Pixel , il Feature Drop che ha portato diverse novità sugli smartphone di Google. E collegato a esso arriva un nuovo aggiornamento per l'app Pixel Camera .

Il nuovo aggiornamento per la Pixel Camera introduce un paio di novità interessanti, peccato che non arrivino per tutti i modelli Pixel. La prima novità consiste nella nuova modalità Pro per la scelta dell'obiettivo con cui scattare le foto. Si tratta di una funzionalità originariamente lanciata in esclusiva su Pixel 8 Pro, e che ora arriva per Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro e Pixel Fold.

Come vedete dagli screenshot in galleria, si tratta di una modalità che permette di scegliere manualmente quale sensore usare per scattare le foto, indipendentemente dalla modalità scenica di scatto che è stata selezionata. Una volta attivata, sarà quindi possibile scegliere se scattare con il grandangolo, con il sensore principale o con il teleobiettivo. Questa modalità Pro per la scelta del sensore non è da confondere con la modalità di scatto Pro, quella che su Pixel 8 Pro permette di personalizzare vari parametri di scatto come se fosse una modalità manuale.