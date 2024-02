Ecco Pixel Fold 2: tutta un'altra storia?

Anche il 2024, proprio come il 2023, sarà un anno importante per i pieghevoli. E Google ha in mente delle importanti novità proprio in questo settore. Nelle ultime ore è trapelata online la prima immagine di Pixel Fold 2. La foto che trovate in basso mostra il presunto look di Pixel Fold 2. Ci accorgiamo subito di una novità sostanziale: sul retro non troviamo la barra fotografica alla quale eravamo ormai abituati per i dispositivi Pixel, bensì un modulo fotografico quadrato, con bordi arrotondati.

Addio dunque alla barra orizzontale per le fotocamere dei Pixel? Sembra proprio di sì. L'immagine infatti ci mostra un Pixel Fold 2 che ha un modulo fotografico quadrato con sensori disposti su due righe. L'altra novità sostanziale consiste nel numero di sensori fotografici: Fold 2 sembra avere quattro sensori, mentre la prima generazione di Fold ne aveva tre. Pixel Fold 2 potrebbe infatti avere un sensore principale, un teleobiettivo, un grandangolare e un quarto sensore del quale ignoriamo la natura. Non è chiaro se sarà un sensore a infrarossi, come quello che troviamo su Pixel 8 Pro che ha lo scopo di misurare la temperatura degli oggetti, oppure qualcosa di diverso come un ToF.

Pixel Fold a confronto con il leak di Pixel Fold 2.