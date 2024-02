Pixel Fold 2 in tutto il suo splendore: conferme sulla novità di design più importante

Le immagini che trovate in basso, condivise dal noto leaker OnLeaks, ci mostrano come Pixel Fold 2 si differenzierà rispetto al modello di prima generazione lanciato lo scorso anno (vi ricordiamo anche la nostra raccolta dei migliori smartphone pieghevoli del momento ).

I render infatti mostrano come la parte posteriore presenterà delle peculiarità in termini di design. La barra fotografica posteriore non è più orizzontale ma presenta un modulo di forma relativamente quadrata, con due strisce orizzontali che ospiteranno i sensori fotografici. A proposito di sensori, dovremmo trovare un sensore principale e due secondari (probabilmente un grandangolo e un telephoto). Nella parte superiore del modulo ci sarà anche il flash e presumibilmente un sensore elemento alla messa a fuoco.

Anteriormente non vediamo particolari novità rispetto alla precedente generazione. Lo schermo esterno sarà forato al centro per ospitare una singola fotocamera anteriore, mentre lo schermo interno dovrebbe avere una diagonale più grande rispetto allo schermo di Pixel Fold.

Le dimensioni, visto l'aumento delle dimensioni di entrambi i display rispetto alla prima generazione, dovrebbero aumentare. Il telefono però sarà più sottile. Queste dovrebbero essere la misure: 155,2 x 77,1 x 10,54 mm quando sarà chiuso, mentre 155,2 x 150,2 x 5,27 mm quando sarà aperto.

Parlando in termini di probabili specifiche tecniche, Pixel Fold 2 dovrebbe arrivare con 16 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Ci sarà ovviamente Android 14, e molto probabilmente una promessa di sette anni di aggiornamenti software. Il periodo di lancio orientativamente dovrebbe cadere verso fine giugno, durante il prossimo Google I/O.