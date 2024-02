Chi non muore si rivede: su (alcuni) Pixel torna una funzione storica di Google

Sono passati ormai diversi mesi da quando Google ha presentato la sua nuova linea di smartphone , i Pixel 8 e Pixel 8 Pro (sapete già come utilizzare il filtro chiamate dei Google Pixel? ). Nonostante le numerose novità introdotte , svariati utenti non hanno gradito la rimozione di una specifica funzionalità legata alla fotocamera: ovvero la modalità di scatto Foto sferica , che permetteva di realizzare immagini a 360 gradi .

Infatti, come segnalato da un utente su Reddit, l'ultimo aggiornamento della Fotocamera ha resuscitato la funzionalità su alcuni Pixel (ad esclusione della serie 8). Nello specifico si fa riferimento alla versione 9.2.113.604778888.19 di Fotocamera Pixel. Dai commenti alla discussione emerge come gli utenti abbiano avuto esperienze differenti: ad alcuni, quest'ultimo aggiornamento ha ripristinato la funzione, per altri invece Foto sferica è sempre rimasta presente.

A quanto pare gli unici che continuano ad essere ''esclusi'' da questa funzione, sono ancora una volta gli utenti Pixel 8. Attualmente non sono disponibili informazioni su un futuro aggiornamento che implementi Foto sferica anche sull'ultima serie; Google per il momento sembra scegliere semplicemente di ''restituire'' la modalità agli utenti a cui era stata tolta.

Voi avete notato differenze sui vostri Pixel? Fateci sapere con un commento.