I Pixel come gli iPhone: in arrivo SOS Satellite

Proprio come Starlink si basa sull'infrastruttura satellitare per fornire l'accesso a internet anche in zone in cui non vi sono infrastrutture di terra per la connettività, la funzione SOS Satellite permette di sfruttare la connettività satellitare per allertare i servizi di emergenza in caso di necessità, anche se ci si trova in zone non coperte dalla rete telefonica del proprio operatore.

Dopo averla vista debuttare su iPhone, Google si prepara a introdurla anche su Android.

Sin dal lancio di Android 14 abbiamo appreso della volontà di Google di implementare la connettività satellitare. E come era lecito attendersi, questa connettività parte dai servizi di emergenza.

Dall'ultimo aggiornamento rilasciato per l'app Adaptive Connectivity Services, corrispondente alla versione p.2024.08, sono emersi rilevanti dettagli sull'implementazione della funzionalità SOS Satellite. Questa dovrebbe arrivare direttamente nelle impostazioni di Android, e dovrebbe essere accessibile tramite l'avvio delle Emergenze personali.

Attualmente i riferimenti indicano che sarà a disposizione di coloro che hanno un Pixel, ma immaginiamo che nel breve arriverà anche per gli altri modelli Android. Torneremo ad aggiornarvi non appena sarà operativa anche dalle nostre parti.