Il Pixel Launcher sta per risolvere una pecca che forse non avete mai notato

Gli appassionati di personalizzazione che usano il Pixel Launcher saranno contenti di sapere che è in arrivo una novità rilevante per il launcher di Google. Ma dovranno attendere le prossime versioni di Android 15 per vederla.

La novità che abbiamo menzionato sopra riguarda proprio la possibilità di visualizzare i nomi delle app per esteso a prescindere dalla loro lunghezza . Le immagini in basso mostrano un confronto tra la versione attuale del Pixel Launcher, e quella che arriverà a breve, la quale non prevede il troncamento dei nomi delle app installate.

Nello specifico, finora il Pixel Launcher ha troncato tutti i nomi delle app, aggiungendo i tre puntini sospensivi , che risultano lunghi al punto da non poter essere mostrati su una sola riga . Dunque, tutti i nomi che necessiterebbero di due righe per essere mostrati sotto la rispettiva icona, vengono troncati con i punti sospensivi.

La nuova opzione è in fase di sviluppo, e non da poco tempo. Sin dai tempi di Android 12L alcuni addetti ai lavori si erano accorti del flag in fase di sviluppo. Questo non è mai stato abilitato finora, ma finalmente Google sarebbe pronta a rilasciare la funzionalità con Android 15.

Come vedete dagli screenshot in basso, l'appassionato Mishaal Rahman è riuscito ad abilitare la funzionalità con la Beta 1.2 di Android 15. L'opzione per mostrare i nomi lunghi verrà integrata all'interno delle impostazioni del Pixel Launcher, nella sotto-sezione che riguarda le impostazioni della lista app.

Insomma, non si tratta di una rivoluzione ma di un nuovo piccolo passo verso la personalizzazione del Pixel Launcher, un launcher che storicamente è stato caratterizzato da semplicità e pochi fronzoli. Se per voi ancora non dovesse essere abbastanza, allora dovete provare Nova Launcher.