Dovete mandare il vostro Pixel in assistenza? Fatelo in sicurezza grazie alla Modalità riparazione

Nella lunga lista di novità introdotte nel Pixel Feature Drop di dicembre, l'aggiunta del supporto alla Modalità riparazione potrebbe essere passata un po' sottotraccia. Parliamo di una funzione tanto semplice quanto utile, in particolar modo quando l'utente ha la necessità di portare in riparazione o in assistenza il proprio smartphone.

Grazie a questa modalità infatti, è possibile proteggere i propri dati personali sul dispositivo ​​senza doverlo ripristinare completamente. In questo modo il tecnico potrà eseguire tutti i test necessari sullo smartphone dopo aver effettuato una riparazione e senza avere accesso ai dati presenti (che resteranno accessibili solo per il proprietario). Nel panorama Android, Samsung ci aveva già introdotti ad una modalità simile.