Ai Pixel non piace se sbloccate il bootloader

Le conseguenze inattese

Le testimonianze arrivano sul forum di XDA, uno dei più frequentati da parte degli utenti che amano mettere mano al proprio telefono in maniera approfondita, dove diverse persone si sono confrontate sulla possibilità di utilizzare le novità software offerte da Google, come Pixel Studio, Pixel Screenshots (che vi spieghiamo come attivare), Call Notes e la nuova app del meteo, dopo aver sbloccato il bootloader del proprio smartphone.

Difatti, quello che si può notare leggendo i commenti è che sbloccare il bootloader implica la perdita della possibilità di utilizzare questi servizi di Google: questo non succede solo sui nuovi Pixel 9, ma anche sui Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Inoltre, sembra che avere il bootloader sbloccato coinvolga anche Gemini Advanced e la sua relativa sottoscrizione gratuita per un anno, che quindi verrà ritirata. C'è chi è riuscito a risolvere qualche problema installando dei moduli di Magisk, ma non sempre è la soluzione.

Non è chiaro perché Google abbia deciso di bloccare tutte queste funzioni sui Pixel con bootloader sbloccato, ma sembra imputare la colpa a una questione di sicurezza del dispositivo, che in questo caso diventerebbe più vulnerabile. Perciò, l'unica soluzione al momento è mantenere il bootloader bloccato per godere delle novità di Google: altrimenti si acquisterebbe un dispositivo che fa del software il suo punto cardine senza sfruttarlo a dovere.

Prevedere se i Pixel 9 con la loro AI si prenderanno la scena è complicato, però potete sempre controllare la nostra selezione di migliori smartphone, che aggiorniamo costantemente, per sapere se verranno premiati.