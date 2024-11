Pixel Tablet è già sulla strada del cimitero di Google? Il prossimo probabilmente sì, ma non tutto è perduto

In pieno stile Google, c'è un'atmosfera di mistero, incertezza e persino dramma che circonda in questo momento il Pixel Tablet. Sembra infatti che il Pixel Tablet 2 sia stato cancellato e forse persino il progetto sia pericolosamente vicino al cimitero di Google. Se appena una settimana indicavamo il prossimo tablet di Google come lo strumento definitivo per la produttività (o l'ennesimo emulo di iPad), nelle scorse 48 ore sembra cambiato tutto. Scopriamo cosa si sa e le speranze per il futuro per uno dei migliori tablet Android.

Pixel Tablet 2 e Pixel Tablet 3: cosa si sapeva finora

Ma partiamo dall'inizio. Fino alla scorsa settimana sembrava che il progetto Pixel Tablet andasse a gonfie vele. Mishaal Rahman di Android Authority aveva parlato con una fonte affidabile all'interno di Google, che gli aveva rivelato alcune informazioni relative al Pixel Tablet 2 e persino mostrato le foto di un prototipo (non pubblicate). Si parlava di un dispositivo, nome in codice kiyomi, sostanzialmente simile al primo Pixel Tablet, con alcune modifiche nella disposizione dei componenti (bilanciere del volume, fotocamera) e cornici leggermente più sottili. Le novità sotto al cofano però erano parecchie. Stando a quanto riportato, avrebbe ricevuto il chip Tensor G4 dei Pixel 9, una nuova fotocamera e persino una cover con tastiera, elemento ormai irrinunciabile per questo tipo di dispositivi. Il dispositivo sarebbe dovuto arrivare nel 2025 in due varianti, con sola connettività Wi-Fi e nella versione 5G. Nel frattempo, alcuni documenti emersi da gChips e condivisi da Kamila Wojciechowska avevano rivelato che Google stava già lavorando al Pixel Tablet 3, che sarebbe arrivato nel 2027 con il chip Tensor G6. Non solo, ma questo dispositivo avrebbe dovuto ricevere alcuni aggiornamenti importanti che lo avrebbero reso capace di competere con un portatile. Tra questi, la presenza di una seconda porta USB-C. Stiamo usando il passato, perché nel giro di 48 ore è cambiato tutto.

Pixel Tablet 3 e 2 cancellati, anzi no. Solo il 2

Due giorni fa il portale Android Headlines ha pubblicato la notizia secondo cui Pixel Tablet 3 sarebbe stato cancellato. Il sito cita fonti interne all'azienda, dando quindi per sicura la notizia. Non solo, ma poche ore dopo è stato pubblicato un articolo di Android Authority, che avrebbe saputo da un'altra fonte interna che Google avrebbe cancellato il Pixel Tablet 2. I motivi? Paura di perderci troppi soldi. Quindi sommando le due informazioni sembrerebbe che Google avrebbe cancellato interamente il progetto Pixel Tablet, che avrebbe visto quindi un solo dispositivo al suo attivo. La notizia è stata anche condivisa da The Verge, che parla chiaramente di come Google intenderebbe abbandonare la categoria dei tablet. Attenzione, però, perché nell'articolo di Android Headlines si parla di un dispositivo il cui nome in codice è kiyomi, che come abbiamo visto sembrerebbe associato al Pixel Tablet 2. Quindi sia Android Headlines che Android Authority si starebbero riferendo allo stesso dispositivo. In sostanza, stando a quanto sappiamo finora, Google avrebbe cancellato il Pixel Tablet 2 e non il Pixel Tablet 3, notizia confermata dallo stesso sito Android Authority. Ovviamente questo non mette al sicuro il prossimo tablet di Google da un futuro a tinte fosche: se perde denaro con il 2, non vediamo perché non dovrebbe perderlo con il 3, e dubitiamo che aggiungere una porta USB-C possa cambiare la prospettiva. Nondimeno, rimanda la decisione di due anni e dà una boccata di ossigeno ai fan. A questo punto bisogna vedere se tutto il lavoro fatto dalla GrandeG nel rendere Android un'interfaccia più utile per chi usa tablet e tastiere continuerà. E soprattutto come questo potrebbe inserirsi nella notizia che si starebbe lavorando a unificare ChromeOS e Android, con tanto di Pixel Laptop in via di sviluppo.

