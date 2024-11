Pixel Tablet 2 potrebbe adeguarsi alla folla di emuli di iPad, purtroppo

Le presunte caratteristiche di Pixel Tablet 2

Ma come sarà il prossimo Pixel Tablet 2? Non se ne sa moltissimo, ma grazie a una fonte interna di Google, Android Authority è riuscito a pubblicare alcune informazioni che ci danno un'idea piuttosto precisa di cosa attenderci.

Il chip: Tensor G4 o G5?

Il dispositivo, il cui nome in codice dovrebbe essere "Kiyomi", sarà dotato di un chip aggiornato, anche se non si sa se l'attuale Tensor G4, utilizzato nella serie Pixel 9, o il prossimo Tensor G5.

Kamila Wojciechowska ha pubblicato un'anticipazione, un paio di settimane fa, secondo cui il Pixel Tablet 3 verrà lanciato nel 2027 con un chip Tensor G6 ridimensionato rispetto a quello usato sui telefoni premium.

A quanto pare infatti Google avrebbe utilizzato per i Pixel 7a e 8a chip leggermente inferiori rispetto ai fratelli maggiori. Con il passaggio a TSMC, però, sembra che utilizzerà componenti che verrebbero altrimenti buttati via. Questo significa che i prossimi Pixel serie A e Tablet dovrebbero avere ridotte capacità sulle funzioni complesse, come quelle legate all'intelligenza artificiale sul dispositivo.

Secondo alcuni osservatori, comunque, Pixel Tablet 2 utilizzerà il Tensor G4 (che ricordiamo non essere ancora prodotto da TSMC ma da Samsung). Questo permetterà l'uscita video e garantirà sette anni di aggiornamenti.

Comparto fotografico

Un'altra novità dovrebbe riguardare il comparto fotografico, che dovrebbe essere aggiornato con un modulo più recente. Ancora non si conoscono le specifiche, purtroppo, ma sembra che migliorerà la resa dell'attuale modello.

Ricordiamo che il Pixel Tablet originale ha una fotocamera, sia anteriore che posteriore, da 8 MP con apertura ƒ/2.0, sensore da 1/4 di pollice, 1,12 μm, e un FoV a 84°.

Finalmente la tastiera

Ricordate per quanto si è parlato di una tastiera per il Pixel Tablet? Ormai tutti i produttori di tablet offrono, almeno da acquistare separatamente, una tastiera e una penna per usare i dispositivi per la produttività.

A un certo punto sembrava che Google avrebbe lanciato i due accessori, ma poi evidentemente ci ha ripensato. Il motivo non è mai stato chiarito (si è parlato di "problemi di qualità" secondo una fonte interna a Google). Secondo alcuni osservatori, ci si riferiva al supporto alle tastiere esterne.

Dal lancio del Pixel Tablet, Google ha infatti lavorato su molte funzioni di questo tipo, come le finestre desktop, nuove opzioni di accessibilità della tastiera, un nuovo tutorial sul touchpad, un nuovo gesto del touchpad, un menu di scelta rapida da tastiera rinnovato, e il supporto per l'aggiornamento del firmware di tastiere e stili connessi. Non solo, ma è stato anche introdotto il supporto per la scrittura a mano in Gboard usando la penna, e molto altro.

Insomma, i tempi sono evidentemente maturi, e stando a quanto riportato il nuovo Pixelt Tablet 2 sarà dotato di una cover dotata di tastiera. L'aggancio avverrà tramite pin pogo sul retro, e non dovrebbe essere troppo dissimile da quella del OnePlus Pad 2.

Non si è parlato di una penna, quindi non sappiamo se arriverà, ma sarebbe logico attendersi di sì. Inoltre non sappiamo se la tastiera sarà inclusa o verrà venduta a parte.

Il sistema operativo

Questo dipende da quando verrà lanciato il nuovo Pixel Tablet 2, quindi possiamo attenderci Android 15 o Android 16.