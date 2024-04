Pixel Tablet potrebbe debuttare anche Italia, con una sorpresa sul prezzo

Sembrerebbe, infatti, che Google abbia in mente di lanciare il suo tablet anche in altri mercati, Italia inclusa. Per fare ciò, la società avrebbe pensato di revisionare al ribasso il prezzo di Pixel Tablet. Per concretizzare questa volontà, si starebbe puntando a vendere il tablet senza il dock di ricarica (che sarebbe venduto a parte). In questo modo, il prezzo di vendita del dispositivo sarebbe un pò più contenuto.

Pixel Tablet fu lanciato senza un pennino nonostante il supporto USI. Il dispositivo, tra l'altro, debuttò anche senza una tastiera . Tuttavia, a questo proposito, una nuova indiscrezione ipotizza che Google sarebbe pronta a rimediare, con i due accessori che potrebbero costare intorno ai 100 euro (nelle colorazioni Hazel e Porcelain). Le novità, però, non finiscono qui.

Stando a quando riportato da Dealabs, questa "nuova versione" di Google Pixel Tablet potrebbe essere lanciata su altri mercati nel periodo del Google I/O 2024 e verrà proposta in due configurazioni di memoria (128/256 GB) ed in due colori (Sage Green e Porcelain).

Per quanto riguarda i prezzi, la prima variante potrebbe costare 609 euro, la seconda invece 729 euro.

Il calo di prezzo, dunque, rispetto alla versione con dock di ricarica incluso, sarebbe evidente (circa 70 euro per il taglio di memoria più basso, 50 per l'altro). La dock di ricarica, invece, ha un valore di circa 100 euro. Per quanto riguarda il debutto, potrebbe avvenire tra il 14 maggio ed il 30 giugno 2024.

Contestualmente, potrebbero essere proposte anche delle offerte speciali, come Pixel Tablet 128 GB in accoppiata alle Pixel Bud A-Series al prezzo di 655 euro. Ovviamente per avere maggiori informazioni (e più precise) occorrerà attendere i prossimi sviluppi.