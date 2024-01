I Pixel ricevono il primo aggiornamento dell'anno: non solo sicurezza

L'update è ovviamente rivolto alla versione stabile di Android 14 (ecco come personalizzare Android 14 al meglio). Ma non si tratta solo di novità che riguardano la sicurezza. Per la serie Pixel 8 arrivano infatti dei fix che riguardano bug scovati nella precedente versione del software.

Per Pixel 8 e Pixel 8 Pro infatti l'aggiornamento di gennaio risolve anche un problema che causava il crash dell'app Fotocamera quando si usava la fotocamera anteriore. Oltre a questo, sono stati risolti anche problemi crash dell'interfaccia grafica quando si visualizzavano video e il selettore degli Sfondi.

L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale a tutti coloro che hanno il dispositivo aggiornato alla versione stabile di Android 14 (vi ricordiamo anche come entrare nel programma beta di Android). I dispositivi supportati sono Pixel 5a e tutti i modelli successivi. Qui sotto trovate i link di download per scaricare i file OTA e le factory image e procedere all'aggiornamento manuale: