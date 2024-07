Pixel Watch 3: svelati tutti i cinturini e le colorazioni del nuovo smartwatch di Google

I cinturini elencati erano già disponibili per il Google Pixel Watch 2 tranne il nuovo Performance Loop, motivo per il quale sarà disponibile solo in un secondo momento. Un po' a sorpresa gli utenti della versione XL da 45 mm avranno meno opzioni riguardo i cinturini, potendo scegliere solo tra: Active, Active Sport, Woven, Metal Links, Crafted Leather e il Performance Loop, escludendo quindi lo Stretch, il Metal, il Metal Slim ed il Two-Tone Leather.

Le colorazioni per ogni modello di cinturino

I colori delle casse

Il Pixel Watch 3 sarà disponibile in diverse combinazioni di colori tra cassa e cinturino per tutte e due le versioni. Entrambi i modelli possono essere acquistati con cassa in alluminio nero opaco e cinturino ossidiana oppure cassa in alluminio argento lucido e cinturino porcellana. Il Pixel Watch da 45 mm sarà disponibile anche con cassa in alluminio nocciola opaco e cinturino nocciola, mentre quello da 41 mm avrà l'opzione cassa in alluminio oro champagne con cinturino nocciola e cassa in alluminio argento lucido con cinturino in quarzo rosa.

Infine sappiamo che, come in passato, ogni acquisto di Google Pixel Watch 3 includerà anche 6 mesi di Fitbit Premium.