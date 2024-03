Pixel Watch 3 sogna "in grande": conferme sulla nuova versione da 45 mm

Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli che riguardano il nuovo smartwatch di casa Google. Le ultime novità infatti indicano che Pixel Watch 3 arriverà in due dimensioni .

Iniziamo a parlare di Pixel Watch 3 , il prossimo smartwatch che Google lancerà sul mercato come nuova generazione della sua serie di indossabili.

Oltre alla variante da 41 mm, quella che ha caratterizzato Pixel Watch e Pixel Watch 2, arriverà anche una variante da 45 mm. Si tratterebbe di una prima volta per gli smartwatch di Google, finora arrivati sul mercato in una singola variante da 41 mm.

Questa novità risolverebbe uno degli appunti più comuni fatti dagli utenti a Google in merito agli smartwatch Pixel, consistente appunto nella limitazione di avere una versione soltanto da 41 mm, che per alcuni ha uno schermo troppo piccolo. La nuova versione da 45 mm invece proporrà uno schermo più grande. E sarà interessante vedere se Google proporrà delle ottimizzazioni per lo schermo più grande anche a livello Wear OS.

Sappiamo che con Pixel Watch 3 arriverà anche Wear OS 5. Tra le novità più interessanti ci aspettiamo la nuova modalità ibrida, che Google ha già mostrato, con la quale l'autonomia dovrebbe ricevere un notevole incremento.

Oltre a Pixel Watch 3, in cantiere ci sono anche Pixel Buds 2 Pro. Le nuove cuffie true wireless di casa Google dovrebbero arrivare anche con qualche novità hardware, probabilmente centrata sulla cancellazione del rumore e basata sull'intelligenza artificiale.