Perché Pixel Watch 3 potrebbe essere la svolta per gli smartwatch di Google

Quali saranno le novità più importanti di Pixel Watch 3

Altra novità importante riguarderà il display: lo schermo di Pixel Watch 3 infatti dovrebbe offrire una luminosità di picco pari a 2.000 nit, raddoppiata rispetto ai 1.000 nit che erano disponibili con Pixel Watch 2. Questo dovrebbe ovviamente impattare in maniera positiva sulla visibilità del display anche sotto la luce diretta.

Parlando sempre di novità, arriverà anche il supporto UWB. Si tratta dello standard di connettività ravvicinata, concettualmente simile al NFC, e che dovrebbe rendere disponibili nuove applicazioni future, come lo sblocco della propria auto.

Sempre in termini di rinnovamenti, arriveranno anche nuove colorazioni. Per entrambe le versioni di Pixel Watch 3 ci sarà il cinturino in Obsidian abbinato alla cassa nera. Per la cassa in argento ci sarà il cinturino Rose Quartz per la versione da 41 mm, e quello in Hazel per la versione da 45 mm. Sempre per i modelli con la cassa in argento ci sarà anche il cinturino in Porcelain. Inoltre, per la versione da 41 mm arriverà anche una terza colorazione in oro per la cassa con cinturino Hazel.