Pixel Watch 3 svelato: Google vuole salire in cattedra

Pixel Watch 3 raccoglie l'eredità dei Pixel Watch precedenti, non facile per alcuni aspetti visto che i precedenti smartwatch di Google hanno ricevuto più di qualche critica. E allora andiamo a vedere cosa aspettarci dal nuovo dispositivo di Google.

Ci stiamo avvicinando al gran giorno di Google , quello in cui si terrà l'evento estivo in cui verranno presentati i suoi nuovi prodotti Pixel. E l'evento non è mai stato ricco come lo sarà quest'anno. Ci sarà anche Pixel Watch 3 , il dispositivo per cui è appena emerso un leak che ci svela tutte le specifiche e dettagli.

Come cambia Pixel Watch 3 rispetto ai predecessori

Le immagini che trovate in basso raccolgono gran parte delle specifiche tecniche attese per Pixel Watch 3. La prima immagine ci mostra cosa sarà incluso nella scatola di vendita, la quale non includerà particolari sorprese rispetto al solito: ci sarà ovviamente lo smartwatch, il cinturino e il caricatore rapido con ingresso USB-C.

Passando poi alla seconda troviamo i dettagli più interessanti. Partendo dal display, il nuovo smartwatch di Google arriverà con un Actua Display, il quale dovrebbe essere in grado di offrire fino a 2.000 nit di luminosità. Si tratta della stessa intensità offerta dai Galaxy Watch 7 di Samsung, il doppio rispetto a quanto offerto da Pixel Watch 2. Sicuramente un buon biglietto da visita per uno smartwatch.

Altre novità importanti dovrebbero arrivare per il comparto batteria. Per il modello da 41 mm si parla di un incremento del 20% della velocità di ricarica rispetto a Pixel Watch 2, altro parametro importante per un dispositivo indossabile. Sul fronte autonomia, Google promette fino a 24 ore con singola carica, e fino a 36 ore in modalità Risparmio energetico.

Dal punto di vista software, ci saranno le metriche avanzate per il monitoraggio della corsa, che non erano presenti sui modelli precedenti. Arriva un riepilogo mattutino, personalizzato per ogni utente e che includerà dettagli sulle attività svolte nella giornata precedente.

Ci sarà una buona varietà di cinturini, alcuni classici in tinta unita e altri più elaborati con trama a maglia. E infine, una delle novità più rilevanti rispetto al passato: Pixel Watch 3 sarà il primo smartwatch di Google ad arrivare sul mercato in due taglie differenti, quella da 41 mm e quella da 45 mm.