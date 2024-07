Pixel Watch 3 rimedia a un difetto dei suoi predecessori

Pixel Watch 3 in almeno due taglie

Dopo le prime due generazioni di Pixel Watch arrivate in un'unica taglia, finalmente sembra che Google si sia convinta a lanciare il suo smartwatch in due taglie differenti.

Pixel Watch 3 dovrebbe infatti arrivare nella misura da 41 mm, la più piccola, e in quella da 45 mm. Si tratterebbe di una novità importante, soprattutto per l'appeal sul mercato dello smartwatch di Google. Non è banale scegliere la taglia dello smartwatch, in modo che calzi bene in base alle dimensioni del proprio polso.

Ma non finisce qui, perché sono emersi online altri dettagli su Pixel Watch 3 che derivano dalla certificazione che ha ricevuto lo smartwatch. Da questa possiamo apprendere ulteriori dettagli sulla connettività: ci sarebbe infatti il supporto UWB, oltre ai moduli Bluetooth, Wi-Fi, GPS e NFC. Ci sarà anche il modulo LTE per il modello che supporta tale connettività.