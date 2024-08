Benvenuto Pixel Watch 3: due taglie, nuovo display e un cuore sempre più "Pixel"

Oggi è il giorno più importante per il prodotti Pixel di Google, con l'evento Made by Google che finalmente ci mostra tutte le novità in termini hardware di BigG. Tra queste troviamo la nuova serie di smartwatch. Pixel Watch 3 finalmente è ufficiale, e lo vediamo arrivare con caratteristiche hardware e software molto interessanti. Il guanto di sfida ad Apple Watch è lanciato? La nuova serie Pixel Watch 3 rappresenta tra le migliori alternative con Wear OS, e arriva con qualche novità assoluta rispetto alle generazioni precedenti. Tra tutte, troviamo la disponibilità finalmente in due taglie. Andiamo a vedere insieme tutte le specifiche tecniche:

Pixel Watch 3: Caratteristiche Tecniche

Display : Display Actua AMOLED LTPO a 320 PPI con colore DCI-P3, vetro su misura 3D Corning Gorilla Glass 5, fino a 2000 nit (luminosità massima), 1 nit di luminosità minima, refresh rate tra (1-60 Hz), Always On

: Display Actua AMOLED LTPO a 320 PPI con colore DCI-P3, vetro su misura 3D Corning Gorilla Glass 5, fino a 2000 nit (luminosità massima), 1 nit di luminosità minima, refresh rate tra (1-60 Hz), Always On Processore : Principale : Qualcomm SW5100 Co-processore : Cortex M33

: RAM : 2 GB

: 2 GB Storage interno : 32 GB di memoria flash eMMC

: 32 GB di memoria flash eMMC Sistema operativo : Wear OS 5.0

: Wear OS 5.0 Sensori : Bussola, Altimetro, Sensori rossi e a infrarossi per il monitoraggio della saturazione di ossigeno (SpO2)10, Sensori elettrici multiuso compatibili con l'app ECG, Sensore ottico di rilevazione della frequenza cardiaca a multi-propagazione, Accelerometro a 3 assi, Giroscopio, Sensore della luce ambientale, Sensore elettrico per misurare la conduttanza cutanea (cEDA) per il monitoraggio della risposta del corpo, Sensore di temperatura cutanea, Barometro, Magnetometro

: Bussola, Altimetro, Sensori rossi e a infrarossi per il monitoraggio della saturazione di ossigeno (SpO2)10, Sensori elettrici multiuso compatibili con l'app ECG, Sensore ottico di rilevazione della frequenza cardiaca a multi-propagazione, Accelerometro a 3 assi, Giroscopio, Sensore della luce ambientale, Sensore elettrico per misurare la conduttanza cutanea (cEDA) per il monitoraggio della risposta del corpo, Sensore di temperatura cutanea, Barometro, Magnetometro Pulsanti : Pulsante laterale, Corona con tecnologia aptica, Tecnologia aptica avanzata

: Pulsante laterale, Corona con tecnologia aptica, Tecnologia aptica avanzata Audio : microfono e speaker integrati

: microfono e speaker integrati Certificazioni : IP68, resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità

: IP68, resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità Connettività : 4G LTE e UMTS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz, NFC, Banda ultralarga (UWB)

: 4G LTE e UMTS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz, NFC, Banda ultralarga (UWB) Geolocalizzazione : GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS

: GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS Compatibilità : smartphone con Android 10.0 o versioni successive

: smartphone con Android 10.0 o versioni successive Materiali : Scocca : alluminio riciclato al 100% Cinturino sportivo : fluoroelastomero con rivestimento soft-touch

: Batteria : 420 mAh (45mm), 307 mAh (41mm), fino a 24 ore di autonomia con Always On, fino a 36 ore con risparmio energetico attivo

: 420 mAh (45mm), 307 mAh (41mm), fino a 24 ore di autonomia con Always On, fino a 36 ore con risparmio energetico attivo Ricarica : porta USB-C e connettore magnetico, circa 80 minuti per la ricarica completa, circa 28 minuti per ricaricarlo al 50%

: porta USB-C e connettore magnetico, circa 80 minuti per la ricarica completa, circa 28 minuti per ricaricarlo al 50% Dimensioni : 45 e 41 mm per il quadrante, altezza di 12,3 mm

: 45 e 41 mm per il quadrante, altezza di 12,3 mm Peso: 37 grammi (45 mm), 31 grammi (41 mm) Dalla scheda tecnica vediamo come Pixel Watch 3 sarà molto focalizzato sul tracciamento delle attività sportive e dei parametri di salute. Lo smartwatch è completo di sensori per la rilevazione di parametri non comuni nel settore, come la conduttanza cutanea e l'ECG. Intuiamo subito che però queste rilevazioni saranno limitate a chi ha accesso ai servizi Fitbit. Troviamo la soluzione del doppio processore, probabilmente per giovare al risparmio energentico. Anche se sul fronte dell'autonomia non dobbiamo aspettarci particolari rivoluzioni rispetto a Pixel Watch 2, con lo smartwatch che non promette di andare oltre le 36 ore con la singola carica. Tra gli aspetti di maggiore interesse troviamo il display, visto che si tratta di una novità assoluta rispetto alla generazione precedente. Promessa una maggiore leggibilità in tutte le condizioni, con valori dichiarati che si avvicinano a quelli della serie Galaxy Watch 7.

Pixel Watch 3: sport e integrazioni nel mondo Pixel

Le specifiche tecniche che abbiamo appena visto ci mostrano come il nuovo smartwatch di casa Google si rinnova rispetto alla generazione precedente dal punto di vista hardware. Il display arriva con cornici più piccole di oltre il 16%, ha un'area dello schermo attivo più ampia di oltre il 10% sul modello da 41 mm e di oltre il 40% sul modello da 45 mm rispetto a Pixel Watch 2. La luminosità è stata addirittura raddoppiata rispetto allo schermo di Pixel Watch 2. Ci sarà anche una buona dose di intelligenza artificiale ad animare Pixel Watch 3. Questa si farà sentire soprattutto nella rilevazione delle attività sportive, con Pixel Watch 3 che permetterà di creare una varietà di routine di corsa aggiungendo riscaldamenti e defaticamenti cronometrati e impostando target per andatura, frequenza cardiaca, tempi e distanze e persino routine a intervalli con ripetizioni. Ci saranno controlli multimediali ottimizzati per l'allenamento, un'analisi approfondita dell'andatura, lunghezza passo, oscillazione verticale e altri parametri per migliorare le tue prestazioni di corsa. Queste funzionalità offriranno quindi anche supporto per conoscere il corretto bilancio tra periodo di riposo e carico cardio. Mentre per chi ha accesso a Fitbit Premium arriveranno ulteriori opzioni per l'analisi longitudinale degli allenamenti. Tra le novità di Pixel Watch 3 troviamo Riepilogo mattutino. Si tratta di una funzionalità fornita con i servizi Fitbit, la quale mostra una panoramica delle metriche di salute e fitness più importanti, come qualità del sonno, punteggio di recupero e progressi verso l'obiettivo di allenamento settimanale, e indica se qualcuna delle metriche di salute, come variabilità del battito cardiaco, frequenza respiratoria o SpO2, non rientra nel proprio intervallo personale. E infine, troviamo novità per quanto riguarda le integrazioni con il mondo Pixel. Watch 3 supporta la visione in diretta e la conversazione bidirezionale su Nest Cam e Nest Doorbell, i controlli multimediali su Google TV, il controllo della fotocamera Pixel anche in modalità astrofotografia (cosa che troviamo anche sui meno recenti Galaxy Watch di Samsung), la funzione Filtro Chiamate, e l'app Registratore dei Pixel.

Pixel Watch 3: Uscita e Prezzo

PIxel Watch 3 arriva per la prima volta in due tagli, quello da 45 mm e quello da 41 mm. Ecco le colorazioni previste per la prima variante: Cassa in alluminio nero opaco, cinturino sportivo nero ossidiana

Cassa in alluminio argento lucido, cinturino sportivo grigio creta

Cassa in alluminio grigio opaco, cinturino sportivo grigio verde Ed ecco quelle previste per la variante da 41 mm: Cassa in alluminio nero opaco, cinturino sportivo nero ossidiana

Cassa in alluminio argento lucido, cinturino sportivo grigio creta

Cassa in alluminio oro champagne, cinturino sportivo grigio verde

Cassa in alluminio argento lucido, cinturino sportivo rosa quarzo Ed ecco i dettagli su disponibilità e prezzi di lancio dei nuovi Pixel Watch 3 per il mercato italiano. Il nuovo Pixel Watch 3 sarà disponibile dal 10 settembre sia in versione Wi-Fi (41mm a partire da €399 e 45mm a partire da €499) e versione LTE (41mm a partire da €499 e 45mm a partire da €549).

