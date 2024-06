Aspettate Pixel Watch 3 XL? Finalmente sarete accontentati

Le immagini che trovate in galleria, condivise dall'affidabile leaker OnLeaks, ci mostrano per la prima volta quello che dovrebbe chiamarsi Pixel Watch 3 XL .

Si tratterebbe di un modello inedito, visto che finora i Pixel Watch di Google sono arrivati sul mercato in un'unica variante. Per la terza generazione che arriverà in questo 2024 invece Google intende raddoppiare. Dal nome, Pixel Watch 3 XL, capiamo che si tratterà di un dispositivo molto probabilmente identico in termini di scheda tecnica alla variante base. Con l'eccezione del display ovviamente.

Secondo i rumor emersi online, Pixel Watch 3 XL dovrebbe avere un display da 1,45 pollici, rispetto al pannello da 1,2 pollici del Pixel Watch 3. Oltre a questo, dovrebbero incrementare anche le dimensioni, e in particolare lo spessore.

Nel complesso le dimensioni dovrebbero corrispondere a 45 mm x 45 mm x 13,89 mm.

Seguendo questa logica, ci aspetteremmo che anche la batteria sarà più capiente, in modo da compensare l'aumento dei consumi dato dal display più grande rispetto alla variante base. Su questo aspetto però non sono ancora emerse particolari conferme.

Per il resto, non ci aspettiamo cambiamenti tra Pixel Watch 3 e la sua variante XL, come del resto mostrano anche le immagini. Il debutto dovrebbe avvenire con Wear OS 5, così come dovrebbero arrivare cinturini intercambiabili per personalizzare il proprio smartwatch. Ma non aspettatevi la compatibilità dei cinturini per Pixel Watch 3 sulla variante XL e viceversa, visto che le dimensioni dell'aggancio dovrebbero incrementare per la variante XL.

Vi ricordiamo che la presentazione dei nuovi Pixel Watch 3 dovrebbe avvenire dopo l'estate, probabilmente in concomitanza con l'evento di lancio dei nuovi Pixel 9.