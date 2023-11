Non si può certo dire che Google stia trascurando i suoi smartwatch , perché gli aggiornamenti sui Pixel Watch sono costanti e anche piuttosto regolari, ma allo stesso tempo mancano ancora ( ne avevamo parlato in tempi non sospetti) delle funzioni così basilari che viene da chiedersi come mai non ci siano. Una di questa pare che sia finalmente in dirittura d'arrivo.

La notifica non compare immediatamente al raggiungimento della massima carica, ma comunque dopo pochi minuti, quindi è comunque possibile che possiate accorgervene prima.

In ogni caso al momento è una funzione ancora disattiva, ma che a quanto pare richiede solo uno switch lato server per diventare operativa, cosa che potrebbe avvenire in ogni momento.

Come dicevamo in apertura non è certo niente di avveniristico, e proprio per questo stona che ancora una cosa del genere non ci sia. Ma l'elenco sarebbe ben più lungo di così.