Pixel Watch festeggia il major update a Wear OS 4: ecco le novità

Ma ora le novità sono tutte per Pixel Watch, il dispositivo lanciato lo scorso anno. Google ha infatti appena rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo primo smartwatch. Si tratta di un major update , visto che arriva Wear OS 4 . Si tratta dell'ultima generazione del sistema operativo di Google, quello lanciato ufficialmente su Pixel Watch 2 .

Andiamo quindi a vedere quali sono le novità introdotte:

Arriva la nuova modalità di trasferimento di Pixel Watch da uno smartphone all'altro senza dover passare per il ripristino dello smartwatch.

di Pixel Watch da uno smartphone all'altro senza dover passare per il ripristino dello smartwatch. Arriva il nuovo strumento di backup e ripristino su Pixel Watch. Sarà quindi possibile effettuare il backup di tutti i dati, impostazioni, app sullo smartwatch per poi ripristinarle rapidamente dopo un eventuale reset.

su Pixel Watch. Sarà quindi possibile effettuare il backup di tutti i dati, impostazioni, app sullo smartwatch per poi ripristinarle rapidamente dopo un eventuale reset. Arriva l'app Google Calendario per Pixel Watch.

per Pixel Watch. Arrivano le funzionalità Controllo di sicurezza ed Emergenze personali . Queste due opzioni permetteranno di tenere al sicuro i propri dati personali e di condividere informazioni fondamentali in caso di emergenza direttamente dallo smartwatch.

ed . Queste due opzioni permetteranno di tenere al sicuro i propri dati personali e di condividere informazioni fondamentali in caso di emergenza direttamente dallo smartwatch. Arrivano nuove funzionalità e opzioni per l'accessibilità con TalkBack .

. Consistenti miglioramenti per le notifiche, le quali si arricchiscono di risposte e azioni rapide. Queste verranno fornite in base al contesto del messaggio ricevuto.

Insomma, si tratta di un bel cambio di marcia per Pixel Watch, il quale si arricchisce di funzionalità che finora avevamo visto solo su Pixel Watch 2.

L'aggiornamento appena descritto corrisponde alla build TWD4.2301005.002 ed è in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale, o meglio, in tutti i paesi in cui Pixel Watch viene commercializzato ufficialmente.