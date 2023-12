Pixel Watch riceve l'opzione rapida per le vostre emergenze

Nel mese di dicembre è arrivato un corposo aggiornamento anche per Pixel Watch, oltre il Feature Drop rilasciato da Google per i suoi smartphone Pixel. Nelle ultime ore è stato rilasciato un ulteriore piccolo aggiornamento per lo smartwatch di Google.

Pixel Watch ha infatti appena ricevuto un nuovo tile, ovvero una scheda di accesso rapido, con il quale è possibile accedere rapidamente all'app Emergenze personali. Quest'app permette di avviare rapidamente alcune azioni che possono rivelarsi cruciali nel caso in cui ci si trovi in un'emergenza, come condividere la propria posizione con i contatti d'emergenze oppure avviare una chiamata agli stessi contatti d'emergenza.

Le immagini che trovate in galleria mostrano esattamente cosa permette di fare il nuovo tile su Wear OS. Sarà possibile avviare rapidamente la condivisione della posizione, oppure di avviare il controllo di Sicurezza rapido. Il tile sarà anche accessibile tramite una pressione prolungata sulla corona dell'orologio.

Vi ricordiamo che i tile di Wear OS consistono in schede di accesso rapido a diverse opzioni e sono accessibili tramite la scorrimento verso destra a partire dalla schermata home di Wear OS.

La novità che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione per tutti coloro che hanno un Pixel Watch, ancora non è chiaro se la stessa è in arrivo anche per la seconda generazione di Pixel Watch, quella che è disponibile anche sul mercato italiano.