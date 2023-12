Pixel Watch vacilla: problemi all'interfaccia e Gboard

Attualmente i Pixel Watch di Google vengono aggiornati periodicamente esattamente come gli smartphone di Google. Peccato che negli ultimi giorni proprio su Wear OS per Pixel Watch sono emersi dei problemi .

I problemi dei quali parliamo consistono in bug che riguardano l'interfaccia grafica di Wear OS. Nello specifico si tratta di un bug che riguardano il widget At a Glance, quello che sui Pixel Watch mostra in maniera sintetica le informazioni su data, temperature e previsioni meteo.

L'immagine che trovate qui sotto mostra come attualmente gli utenti di Pixel Watch vedono il widget in questione, al quale mancano informazioni importanti, come la data odierna, che invece dovrebbero esserci. Nella figura a sinistra trovate il widget nella sua forma originale, in quella a destra lo vedete affetto dal bug che abbiamo appena descritto.