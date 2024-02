Pixel Watch non vi convince? Sarebbe andata peggio con questo suo prototipo

Immaginate se fosse arrivato il prototipo che qualcuno ha appena acquistato su eBay . Le immagini che trovate in galleria mostrano proprio il prototipo in questione, pubblicate su Reddit dall'utente che l'ha acquistato.

Pixel Watch è il primo smartwatch di Google nella storia dei Pixel ed è stato accolto dal pubblico con pareri contrastanti . Il fascino del primo indossabile da polso di Google, soprattutto in termini di esperienza software ed ecosistema, si sono contrapposte a performance hardware che non hanno soddisfatto tutti.

Non è chiaro perché tale utente abbia speso dei soldi per un Pixel Watch dalla dubbia provenienza. Fatto sta che quando è arrivato e l'ha testato si è accorto che non si trattava del modello di Pixel Watch commercializzato ufficialmente da Google. Si trattava invece di un prototipo.

La parte curiosa è che tale prototipo è oggettivamente più scarso del modello che poi è arrivato sul mercato. Sotto al cofano infatti vi sono solo 1 GB di RAM e 8 GB di storage interno.

L'unità commercializzata ufficialmente da Google invece è arrivata con 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno.

L'utente che l'ha provato ha anche constatato che il display offre delle performance più scadenti rispetto al Pixel Watch "ufficiale". Il display infatti soffrirebbe di burn-in molto accentuato, mentre il software ha più di un impuntamento, e l'autonomia è molto scarsa.

Questi ultimi problemi potrebbero anche verificarsi per una mancanza di ottimizzazione software, visto che tale prototipo ha installata una versione di Wear OS di test, e non quella definitiva che troviamo sugli smartwatch commercializzati ufficialmente da Google.