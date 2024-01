Pixel Watch si aggiorna con due novità dal suo successore

Nelle ultime ore infatti Google ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per Pixel Watch, con il quale vengono introdotte un paio di funzionalità significative che abbiamo conosciuto su Pixel Watch 2.

La prima delle due consiste nella possibilità di sincronizzare la modalità Non Disturbare tra telefono e smartwatch. Questo si rivela molto utile quando si intende attivare la modalità per non essere disturbati in fretta, perché magari si ha poco tempo, e in parallelo fare lo stesso anche su smartwatch.

La seconda consiste nella sincronizzazione della modalità Riposo tra telefono e smartwatch.

La modalità Riposo prevede la disattivazione di diverse funzionalità di sistema oltre un certo orario, impostato dall'utente come quello per andare a dormire.