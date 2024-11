Pixel Screenshots su tutti i dispositivi Android? Ora è possibile grazie a quest'app gratuita, ma occhio ai dettagli

Ora non dovrete più possedere un Pixel 9 per avere almeno una delle sue caratteristiche. Sul Play Store è infatti apparsa AI Screenshot Finder PixelShot, un'app che permette di avere sui migliori dispositivi Android una delle sue funzioni più utili, Pixel Screenshots. Scopriamo come funziona e quali sono i suoi limiti, soprattutto per quanto riguarda la privacy.

Cos'è Pixel Screenshots

Per chi non lo ricordasse, Pixel Screenshots è un'app esclusiva dei Pixel 9 che indicizza i vostri screenshot con l'IA sul dispositivo. In questo modo, potete fare domande all'IA sui contenuti degli stessi, sia per quanto riguarda i testi che le immagini. Per esempio, potete chiedere di trovare l'indirizzo di un ristorante di cui avete fatto uno screenshot su Internet. Oppure il codice inviato dal vostro host Airbnb via messaggio e di cui avete fatto uno screenshot. In teoria tutti possono installare Pixel Screenshots, ma senza l'IA dei Pixel 9 non serve a molto.

Arriva PixelShot

AI Screenshot Finder PixelShot supera questo limite. L'app, completamente gratuita, offre funzionalità simili (e anche un'interfaccia molto simile) per tutti i telefoni. Come installare PixelShot Installare PixelShot è semplicissimo: aprite il Play Store e toccate in basso a destra Ricerca, poi in alto digitate PixelShot e toccate AI Screenshot Finder PixelShot(in alternativa, toccate direttamente questo link). Toccate il pulsante Installa. L'app è gratuita, senza acquisti in-app e senza pubblicità, e funziona su qualsiasi dispositivo con Android 11 e successivi. Come funziona PixelShot Avviate l'app e scorrete le schermate introduttive iniziali, poi concedete l'accesso alla galleria del telefono (serve per consentire all'IA di indicizzare gli screenshot e in teoria solo quelli) e se volete alle notifiche. Adesso l'app inizierà a indicizzare il contenuto della cartella Screenshot sul telefono. Come Pixel Screenshots, presenta in alto una scheda con le Collezioni per creare delle cartelle personalizzate per i vostri contenuti. In basso, trovate un campo di ricerca: inserite i termini e l'app selezionerà in tempo reale gli screenshot che contengono l'informazione che desiderate cercare. Per ogni screenshot, inoltre, l'app crea un titolo e un riassunto che consente di avere una panoramica dei contenuti al suo interno, ed è possibile aggiungere delle note per meglio circoscrivere questo contenuto.

I limiti: le immagini e la privacy

A differenza di Pixel Screenshots, l'app non offre funzionalità molto avanzate o la ricerca delle immagini: solo i testi vengono estrapolati dagli screenshot e raggruppati in un elenco accessibile allo strumento di ricerca. Inoltre l'app non indicizza gli screenshot in background: bisogna aprirla per farli analizzare dall'IA. C'è però un altro aspetto da considerare: la privacy. Mentre Pixel Screenshots funziona completamente sul dispositivo sfruttando le capacità del chip Tensor G4 e il modello Gemini Nano, PixelShot deve inviare i dati sul cloud. Lo sviluppatore dichiara che gli screenshot non vengono inviati sul cloud, in quanto sfrutta il modello di apprendimento automatico di estrazione del testo sul dispositivo fornito dall'SDK ML Kit di Google. Il testo degli screenshot però è analizzato sul cloud (anche se non salvato), in quanto viene caricato su un modello Llama 3 8B Instruct ospitato su Replicate per generare un titolo e un riepilogo pertinente. Titolo e riepilogo generati dall'IA vengono poi memorizzati localmente sul dispositivo utilizzando un database Room. Al momento, le limitazioni più grandi sono dovute al fatto di usare l'SDK ML Kit al posto dell'API Gemini Nano: una sua maggiore apertura consentirebbe di generare il testo sul dispositivo e indicizzare anche le immagini. Inoltre, se i volumi di utilizzo dovessero aumentare, lo sviluppatore ha già dichiarato che in futuro aggiungerà acquisti in-app e annunci per pagare la tassa API.

L'IA al servizio del vostro telefono