Questo accessorio AI vuole essere il vostro angelo custode: Plaud lancia NotePin

Plaud NotePin arriverà dove la vostra memoria fallisce

Come dicevamo sopra, Plaud non è nuova a novità del genere. In passato l'azienda ha lanciato il dispositivo Note, un accessorio da posizionare dietro il proprio smartphone e pensato per registrare e annotare qualsiasi cosa ci accada attorno. Il tutto con l'obiettivo di tenere traccia ed elaborare le conversazioni registrate, per supportare gli utenti nel quotidiano.

NotePin è la sua evoluzione. Si tratta sempre di un accessorio, ma indipendente dallo smartphone.

Le immagini in galleria infatti vi mostrano come NotePin è fatto per essere indossato nel quotidiano, al collo o magari al polso come se fosse uno smartwatch.

La sua funzione è simile a quella del suo predecessore. NotePin è in grado di registrare il contenuto audio di tutto ciò che accade durante la giornata. Questo per poi analizzare ed elaborare i contenuti audio e generare trascrizioni, promemoria, riepiloghi di ciò che è stato detto e ascoltato dal proprietario.

Insomma, sarà come avere un paio di orecchie e un cervello in più. Questo è possibile con il supporto dell'intelligenza artificiale chiaramente. In questi termini, Plaud mette a disposizione dei suoi utenti uno spazio cloud illimitato, su server proprietari, per la memorizzazione dei contenuti testuali. L'IA dell'azienda poi pensa al resto, ovvero alla generazione dei contenuti testuali e grafici in base a ciò che NotePin ha registrato.

In termini tecnici, NotePin è dotato di una batteria che promette fino a 20 ore di registrazione continua.

Il dispositivo è dotato di un indicatore per mostrare, soprattutto agli altri, quando è in registrazione. La privacy è un aspetto fondamentale in questa applicazione, e l'indicatore ha proprio la funzione di rendere gli altri consapevoli di essere monitorati.

A livello software, NotePin supporta più di 59 lingue diverse, e promette la generazione di contenuti secondo template predefiniti, suddivisi in base al contesto in cui i contenuti sono stati registrati (ovvero riunioni di lavoro, conferenze, ascolto di presentazioni ecc.), oppure secondo template personalizzati dagli utenti. Per fare questo, l'azienda mette a disposizione un'app per smartphone con la quale personalizzare i contenuti generati da NotePin a partire dall'analisi dei contenuti audio che registra.

Il dispositivo supporta la condivisione dei contenuti verso i propri contatti, e l'integrazione con i software più comuni, come la piattaforma di Google, OneDrive, Notion e tanto altro.