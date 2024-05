Vi ricordate di Play Libri? Arrivano 4 novità da Google

Da diverso tempo Google offre delle sezioni specifiche del Play Store dedicate a contenuti come i libri e non solo. Play Libri è appunto la sezione che nel tempo è diventata la piattaforma per gli ebook (ecco come convertire PDF in ebook) in casa Google, la stessa che ha appena ricevuto delle interessanti novità.

Nel corso degli anni abbiamo visto un leggero appiattimento dell'interesse verso Play Libri, a partire da Google che non ha mai introdotto particolari rivoluzioni per tale piattaforma. Recentemente abbiamo visto però arrivare un aggiornamento grafico, a partire dall'icona dell'app.