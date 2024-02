Il Play Store sta ricevendo delle piccole ma significative novità

In queste ore Google sta rilasciando un aggiornamento per il Play Store, con due piccole novità, una cosmetica e una di tipo funzionale, che sarà particolarmente apprezzata da chi utilizza le app Android su più dispositivi (a proposito di app, sapete quali sono le migliori per creare un curriculum?).

Partiamo dalla novità funzionale. In alcuni telefoni sta apparendo un nuovo selettore, apparso per la prima volta a novembre 2023 e ora è in via di rilascio più ampio, che consente di accedere velocemente a screenshot e recensioni per uno specifico fattore di forma, di un'app non installata.

In pratica sotto il pulsante Installa si troveranno delle schede che consentono di scegliere tra i vari dispositivi, come Telefono, Auto, Chromebook e Tablet, in modo da accedere velocemente agli screenshot di quel dispositivo.