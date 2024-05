Sul Play Store una nuova informazione per scegliere le app da installare

Arrivano delle interessanti novità per il Play Store , la popolare piattaforma di Google che ospita tutte le app per dispositivi Android . Si tratta di una nuova informazione nelle pagine dedicate alle specifiche app, che permetterà di capire quali app permettono la cancellazione dell'account .

Si tratta quindi di una misura di trasparenza e privacy, che va incontro agli utenti. La creazione di un account nell'ambito dell'utilizzo di un'app è ormai un aspetto molto comune, il quale caratterizza moltissime app Android. La creazione di un account implica ovviamente la condivisione di dati personali, e la cancellazione dello stesso è un diritto che tutti gli utenti devono avere.

Pertanto, Google ha previsto che le app che permettono la creazione di un account debbano necessariamente indicare se anche la cancellazione dello stesso è possibile.

Il Play Store si sta preparando a questa novità, con una nuova sezione prevista all'interno delle pagine dedicate alle app che indica appunto se è possibile eliminare gli account all'interno dell'app o tramite il collegamento a un sito web.

Lo screenshot che trovate in basso mostra l'interfaccia dedicata a tale informazione. Attualmente non è ancora disponibile, quindi non la vedrete per nessuna delle app sul Play Store, ma dovrebbe arrivare presto.

Google infatti aveva dato come scadenza lo scorso dicembre agli sviluppatori per adeguarsi alla nuova norma, con possibilità di proroga fino al 31 maggio 2024. Mancano quindi pochi giorni, successivamente tutti dovremmo vedere quali app sul Play Store prevedono la cancellazione di eventuali account creati.