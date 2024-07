Diamo un'occhiata al futuro del Play Store: come funzionano le nuove Collezioni

La scorsa settimana abbiamo avuto un assaggio di cosa attenderci dal Play Store nell'immediato futuro, con nuove funzionalità IA per scoprire i contenuti, aggiornamenti per Play Pass e Play Point e il nuovo strumento Collezioni.

Questo è un nuovo widget che funziona come un mini Google Now per ottenere suggerimenti per app e contenuti, e ora è in via di distribuzione negli Stati Uniti: vediamo come funziona e quali app lo supportano.