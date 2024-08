Aggiornare dal Play Store diventa più rapido: arriva il supporto ai download multipli

Il Play Store è negozio digitale per i dispositivi Android e nel corso degli anni ha continuato a trascinarsi una limitazione abbastanza fastidiosa per quanto riguarda l'aggiornamento delle applicazioni (vi ricordiamo che ogni mese curiamo diverse guide per aiutarvi nella scelta del vostro prossimo dispositivo: ecco quella sui migliori smartphone Android).

Parliamo chiaramente del permettere il download di un solo aggiornamento per volta, anche quando si va a cliccare sul tasto ''Aggiorna tutto'', rendendo così il processo di aggiornamento sensibilmente più lungo (le app non in download venivano semplicemente messe in coda). Adesso sembra che Google abbia finalmente deciso di apportare una modifica definitiva.