Google Play Store aggiorna l'interfaccia: ecco come sarà la nuova scheda di ricerca

Infatti, in aggiunta ai classici ''Giochi'', ''App'' e ''Libri'', troveremo i tasti ''Ricerca'' e ''Offerte'' . Questa scelta ha permesso di eliminare la barra superiore di ricerca, lasciando così il posto al solo logo del Play Store nell'angolo in alto a sinistra (evidenziando però un ampio spazio inutilizzato ). Restano invariati , come si può vedere dalle immagini di 9to5Google , la campanella delle notifiche e l'avatar del profilo personale nell'angolo opposto.

Il Play Store , negozio digitale per tutti i dispositivi Android , sta per ricevere un significativo aggiornamento con lo scopo di migliorare l'usabilità dell'interfaccia (qui la nostra guida su come farsi rimborsare dal Play Store ). La principale novità risiede nel ripensamento della barra inferiore , la quale si arricchisce di nuovi pulsanti e diventa molto più centrale per la navigazione nell'app.

Come conseguenza all'eliminazione della barra superiore, per effettuare una ricerca sarà necessario passare dall'apposito pulsante centrale nella barra di navigazione in basso.

Successivamente ci si troverà in una nuova scheda di ricerca suddivisa in due sezioni: una ''griglia'' superiore con delle ricerche suggerite e una inferiore che racchiude i vari generi dei videogiochi. Si può notare come i suggerimenti in alto presentino tutti la stessa icona della lente d'ingrandimento, mentre in basso ogni voce presenta invece la propria icona personalizzata.

Questa nuova pagina potrebbe risultare un po' confusionaria (vista l'abbondanza di icone) e magari un po' troppo ''piena di testo'', di sicuro però la scelta di mantenere in alto la barra di ricerca vanifica la ''comodità'' introdotta nella pagina principale. In un periodo poi, dove gli smartphone crescono inesorabilmente di dimensioni, avere un'interfaccia volta all'usabilità diventa assolutamente centrale.

Tutto questo verrà implementato con la versione 40.1.19-31 del Play Store, tramite un aggiornamento lato server.