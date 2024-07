Rivoluzione sul Play Store? Arrivano nuove funzionalità per scoprire contenuti e giochi

Sembra proprio che stia arrivando un tempo di importanti rinnovamenti per il Play Store, il noto store delle app di Google per dispositivi Android. Sul Play Store infatti arrivano nuove funzioni AI per scoprire nuovi contenuti e giochi personalizzati. Nelle ultime ore Google ha infatti annunciato quali saranno le novità che arricchiranno l'esperienza utente sul Play Store, il quale è sempre più "qualcosa in più" rispetto a un semplice store delle app.

Il Play Store non è più (solo) un'app store: ecco le novità

Nel corso degli anni abbiamo visto il Play Store crescere in maniera esponenziale sia in termini di contenuti che offre e sia in termini di funzionalità a disposizione degli utenti. E quello appena annunciato da Google potrebbe passare alla storia come uno degli aggiornamenti più significativi. Google ha infatti annunciato una serie di novità che dovrebbero permettere agli utenti di scoprire in maniera più accurata e personalizzata i contenuti sulla piattaforma di Google. Alcune di queste funzionalità sono supportate dall'intelligenza artificiale. Andiamo a vederle insieme: Scoprire nuovi contenuti adatti a voi sarà più affidabile Tra le novità più importanti appena annunciate per il Play Store troviamo una nuova modalità per la consultazione di nuovi contenuti, come possono essere le app da installare. La funzione permetterà infatti di consultare in maniera rapida tutte le informazioni relative a una specifica app. L'intelligenza artificiale si occuperà di mostrare agli utenti le informazioni salienti relative alle recensioni e FAQ riferite a una specifica app.

Questo dovrebbe permettere agli utenti di scegliere in maniera più consapevole se installarla o meno. E con lo stesso obiettivo, sul Play Store arrivano delle sezioni dedicate a specifiche categorie di contenuti. Per gli utenti indiani, ad esempio, è stata sviluppata un'intera sezione di contenuti dedicati al cricket, lo sport nazionale per l'India. Così come per gli utenti giapponesi arriva una sezione del Play Store che include tutti i contenuti dedicati ai fumetti giapponesi. Per chi invece è un videogiocatore su Android, il Play Store offre un nuovo strumento per ricevere suggerimenti più accurati sui nuovi titoli da scoprire. L'immagine qui in basso mostra infatti come sarà possibile comunicare al Play Store i propri interessi in termini di giochi.

Le novità di Play Pass Play Pass sembra essere un punto centrale dell'aggiornamento per il Play Store appena annunciato da Google. A partire dal 24 luglio infatti arriveranno nuove promozioni all'interno di specifici giochi per gli abbonati Play Pass, come Asphalt Legends Unite. Dal 1 agosto la stessa tipologia di iniziativa arriverà per i giocatori di Call of Duty: Mobile e Candy Crush Saga. Infine, entro luglio il gioco Kingdom Rush 5 entrerà nel catalogo Play Pass.

Le novità per Play Points Anche per Play Points arrivano delle novità. In alcuni mercati infatti, Italia esclusa per il momento, arriva l'iniziativa denominata Super Weekly Prizes. L'iniziativa prevede che i membri Diamond, Platinum e Gold possano provare ad aggiudicarsi casualmente dei regali consistenti, come dispositivi Pixel. La stessa tipologia di iniziativa dovrebbe riguardare anche contenuti da giocare, come è già accaduto con il gioco Pokémon GO Fest. L'iniziativa prevede anche la possibilità di aggiudicarsi gratuitamente gadget e accessori derivanti dai giochi. Arrivano le Collezioni Le Collezioni appena introdotte da Google sul Play Store daranno la possibilità agli utenti di consultare le informazioni principali che arrivano dalle varie app installate, in modo da avere tutto sotto mano in un unico posto. La funzionalità delle Collezioni sarà compatibile anche con la trasposizione dei contenuti in un widget dedicato.

Per saperne di più sui videogiochi

E visto che abbiamo parlato anche della sfera videoludica, per chiudere vi lasciamo una serie di raccolte che elencano i migliori videogiochi per categoria e non solo: Migliori giochi Android gratis

Migliori giochi per PC

Come funzionano i giochi su Netflix