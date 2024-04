La ricerca sul Play Store diventa più semplice con il nuovo design: l'avete ricevuto?

Arrivano delle novità grafiche per il Play Store , lo store delle app di BigG che negli ultimi tempi ha visto diversi aggiornamenti arrivare proprio per l'interfaccia grafica. Questo recente riguarda la barra di navigazione inferiore .

Come vedete dagli screenshot in galleria, la nuova barra integra più componenti, con quello per la ricerca che è il più rilevante. Con questa riprogettazione infatti la barra di ricerca che in precedenza si trovava nella parte superiore di ogni sezione viene rimossa. Adesso nella parte superiore dell'interfaccia troverete solo l'icona del Play Store a sinistra, l'icona di selezione dell'account a destra e il contatore dei Play Points.

Per avviare la ricerca ovviamente basterà selezionare il collegamento centrale della barra inferiore del Play Store.

Una volta selezionato si accedere alla sezione Ricerca, la quale include la barra per la ricerca testuale in alto e diverse sezioni da scorrere che suggeriscono contenuti categorizzati.