Ecco come sbloccare e creare la "Playlist Futuristica" di Spotify!

Inoltre, gli utenti potranno creare una nuova "Playlist Futuristica" che, però, non potrà essere ascoltata fino al 2025. In tal senso, dovranno rispondere a domande come "Quale brano fa emergere il mio alter-ego?" e "Quale brano descrive il mio stato relazionale attuale?". Tra l'altro, quest'anno, sarà possibile anche lasciare un messaggio per i sé del futuro.

Per fare ciò, occorre: