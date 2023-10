Ecco come le playlist su YouTube Music ''cambiano volto'' grazie all'intelligenza artificiale

Negli ultimi due anni è diventato sempre più comune per il grande pubblico entrare in contatto con le IA, soprattutto grazie alla spinta delle grandi aziende tech. Google infatti punta ad essere tra le protagoniste in questo campo, come dimostrato anche dalle implementazioni software negli ultimi Pixel 8 ed 8 Pro, lavorando sia sul fronte chatbot sia ad applicazioni più creative all'interno dei suoi servizi. È il caso di YouTube Music, popolare servizio per lo streaming musicale di Big G, che guadagna la possibilità di personalizzare la copertina delle playlist personali con un'immagine creata tramite intelligenza artificiale generativa.

Come dimostrato dalla GIF precedente, sarà possibile generare l'immagine semplicemente toccando l'icona della penna nell'angolo in basso a destra della copertina. Successivamente si dovrà scegliere la categoria (animali, cibo e bevande, colori, natura o viaggi) da cui si desidera attingere per l'immagine, per poi scegliere se randomizzare ulteriormente il risultato o modificarne solo alcuni aspetti scegliendo tra i suggerimenti. L'IA proporrà di volta in volta cinque risultati tra cui scegliere ed una volta raggiunto un risultato soddisfacente basterà cliccare su ''Salva'', modificando così l'immagine della propria playlist. Attualmente non è possibile invece impostare come immagine di copertina una foto direttamente dalla galleria del dispositivo.

Attualmente la possibilità di generare immagini con l'IA purtroppo è disponibile solo per gli utenti di lingua inglese negli Stati Uniti, con l'azienda che avvisa di "rimanere sintonizzati per l'espansione in altre regioni e lingue a livello globale". Quindi per il prossimo futuro, dopo l'aggiunta dei testi in tempo reale, la sezione commenti ed i Samples, è lecito aspettarsi ulteriori novità. Questa nuova funzione ricorda molto il generatore di sfondi degli ultimi Pixel ed'è un bene che Google aumenti sempre di più la possibilità di personalizzazione per i propri servizi.

