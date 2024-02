PlayStation Portal hackerata: nuova vita grazie all'emulatore PSP?

PlayStation Portal è sul mercato ormai da qualche mese e fin dal suo debutto non ha riscosso un particolare successo. La maggior parte delle critiche rivolte alla non console di casa Sony possono essere racchiuse nel suo essere un costoso (219,99€ di listino) prodotto di nicchia, pensato per svolgere essenzialmente un solo compito: trasmettere in streaming i giochi dalla propria PlayStation 5.

Di recente questo limite è stato ''aggirato'' da alcuni ingegneri di Google che, ''dopo oltre un mese di duro lavoro'', sono riusciti ad hackerare il dispositivo per far funzionare PPSSPP (un emulatore PSP) nativamente su Portal. L'annuncio è stato fatto da uno degli ingegneri in questione, tramite questo post pubblicato su X.