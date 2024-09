Plex lancia Plex Photos. L'app che vuole essere un'alternativa a Google Foto e iCloud

L'app, al momento in beta, ha l'ambizione di porsi come alternativa a Google Foto e iCloud: scopriamo perché.

Plex non vuole essere "solo" una piattaforma per lo streaming video , ma a poco a poco si sta allargando anche a musica e foto. Dopo il lancio di Plexamp , gli sviluppatori della piattaforma video hanno infatti lanciato Plex Photos .

Cos'è Plex Photos

Lo stesso vale per iCloud, che offre appena 5 GB di spazio gratuiti per il backup del proprio iPhone e delle foto su Foto.

Facile quindi che si riempiano velocemente, al che non potrete più fare il backup delle vostre foto se non vi abbonate a un piano a pagamento Google One .

Plex Photos è un'app molto semplice, lanciata in beta per Android e iPhone proprio ieri. Come immaginerete, la nuova app è progettata per interagire con le vostre librerie di foto memorizzate su un server Plex , e vuole risolvere un problema piuttosto comune: il backup delle foto su Google Foto o iCloud.

Come scaricare e usare Plex Photos

Usare Plex Photos è semplicissimo. Scaricate l'app da Play Store o App Store (su iPhone o iPad), poi avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Plex. Ovviamente dovrete avere un server Plex funzionante.

A questo punto potrete vedere la vostra libreria di foto. L'app è molto semplice: in alto potete scegliere la libreria e in alto a destra cambiare account. In basso trovate tre schede, Recommended, Timeline e Library (l'app non è tradotta in italiano purtroppo).

In Recommended troverete le ultime foto aggiunte, i preferiti e altro, mentre nella Timeline le foto aggiunte in ordine cronologico.

Infine Library vi consente di esplorare le cartelle, con la possibilità di filtrare le immagini o ordinarle a piacere.

Detto questo, l'app è veramente basica, e non ha nessuna funzione avanzata, quindi adesso come adesso è difficile indicarla come alternativa a Google Foto o Foto di Apple. Per esempio, non si può neanche cercare una foto nella galleria, o persino aggiungere le foto dal telefono o attivare il backup automatico.

Tenete però presente che è appena stata lanciata in beta, e Plex ha già detto che nel quarto trimestre del 2024 arriverà la versione finale che includerà "funzioni aggiuntive che non erano pronte" e "miglioramenti basati sul tuo feedback".

A questo proposito, potete chiedere funzioni o indicare bug sul forum dell'app.

Plex ha annunciato che prima o poi verrà rimosso il supporto sia per la musica che per le foto nell'app principale Plex, con l'intenzione di spingere gli utenti alle app dedicate.