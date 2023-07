Plexamp, il player musicale di Plex, è ora gratis per tutti

Ricordate Plexamp, il player musicale di Plex lanciato nel 2020 come funzione premium del Plex Pass? L'ottima app per desktop e dispositivi mobili (a proposito, sapete come ascoltare musica gratis online?) era preclusa a chi non voleva pagare per il servizio in abbonamento, che offre un'esperienza su Plex molto più completa, tra cui la riproduzione offline e la possibilità di saltare i titoli di coda in programmi TV e film.

Fino a poco fa. Da una settimana, infatti, Plex ha annunciato che Plexamp è disponibile per tutti gli utenti, gratuitamente (ecco i migliori programmi per MP3).

Negli ultimi anni, come afferma Plex l'app si è evoluta da un piccolo lettore musicale allo strumento di punta per ascoltare la musica sulla piattaforma, e come applicazione autonoma, fornisce un'esperienza altamente personalizzabile con funzionalità uniche, oltre ad essere compatibile con diversi sistemi, tra cui iOS, Android, macOS, Windows e Linux.

La versione gratuita di Plexamp sembra essere molto capace, con la possibilità di riproduzione senza interruzioni, pre-caching avanzato, livellamento del volume, dissolvenze, la possibilità di creare playlist e stazioni intelligenti in base alle abitudini di ascolto, streaming illimitato, sfondi e temi, compatibilità con Android Auto e CarPlay oltre a Chromecast, Airplay e Siri.