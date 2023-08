Questo è l'anno dei taccuini digitali: in arrivo anche PocketBook InkPad X Pro

Per chi legge in digitale, gli ultimi due anni sono stati caratterizzati dall'invasione dei cosiddetti taccuini digitali, ossia quei dispositivi con display e-ink di grandi dimensioni e con pennino per prendere appunti. Dopo il Kindle Scribe alla fine dell'anno scorso, abbiamo provato anche il BOOX Note Air2 Plus, il Kobo Elipsa 2E, il Lenovo Smart Paper e il primo taccuino digitale a colori, il BOOX Tab Ultra C. A tutti i produttori già in ballo, adesso si aggiunge anche PocketBook, che ha annunciato il suo primo dispositivo del genere, il PocketBook InkPad X Pro.

Per chi non la conoscesse, PocketBook è un'azienda svizzera che è specializzata nella produzione di dispositivi con pannelli e-ink: è il 4° produttore al mondo di ebook reader, e quindi era solo una questione di tempo prima che anche loro si cimentassero con un taccuino digitale.

PocketBook InkPad X Pro ha un grande display E Ink Mobius da 10,3" con risoluzione 1404 x 1872 pixel (densità di 227 PPI), con sistema di illuminazione SMARTlight che permette di regolare la termperatura della luce.

Per prendere appunti, InkPad X Pro usa la tecnologia Wacom EMR, quindi il pennino non ha bisogno di essere ricaricato.