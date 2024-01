POCO annuncia l'annuncio dei nuovi POCO X6 Series e M6 Pro: scopriamo cosa aspettarci

È il caso di entusiasmarsi? Molto probabilmente sì : scopriamo perché, ma non prima di ricordarvi di dare un'occhiata alla nostra guida su come collegare un orologio Xiaomi al telefono .

In questi giorni POCO non sta più nella pelle e continua a bombardare il suo profilo X di anticipazioni riguardanti i prossimi telefoni: ora ha ufficialmente confermato che l' 11 gennaio verranno presentati i nuovi POCO X6 , POCO X6 Pro e POCO M6 Pro .

Partiamo dalla serie POCO X6 . Per quanto riguarda il modello liscio , POCO ha anticipato il 3 gennaio che sarà dotato di un chip Snapdragon 7s Gen 2 . L'azienda non ha condiviso altri dettagli, ma sappiamo che dovrebbe essere un rebrand del Redmi Note 13 Pro 5G .

Ottimi i presunti prezzi. PassionateGeekz afferma che in Europa il POCO X6 standard costerà 299 euro per il modello base da 8/256 GB, il modello 12/256 GB dovrebbe costare appena 30 euro in più, mentre il modello da 12/512 GB avrà un prezzo di 369 euro (certo non ricarichi alla Apple o alla Samsung).