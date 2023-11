POCO C65 è ufficiale: display a 90 Hz, tripla fotocamera e super prezzo

Stiamo parlando di un nuovo modello di POCO, il POCO C65 che viene presentato in veste globale e dunque destinata teoricamente anche al nostro mercato. Si tratta di un dispositivo che, per la sua scheda tecnica, possiamo definire di fascia media, ma che arriva a un prezzo sicuramente invitante . Andiamo a vedere le sue specifiche complete :

POCO C65: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo POCO C65 è stato annunciato a livello globale nelle colorazioni Black, Blue e Purple.

Il prezzo per gli USA parte in offerta da 109 dollari (circa 100 euro). L'azienda non ha ancora annunciato il prezzo per l'Europa e per l'Italia ma queste anticipazioni fanno ben sperare.